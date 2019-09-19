Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine Club Brugge maçı sonrası cevap verdi. Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü" dedi.
KİMİN NE DEDİĞİNE DÖNÜNCE BAKARIZ
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim, "Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi. Hiç kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.
KAYBEDEBİLİRDİK... KAZANABİLİRDİK!
Terim, Brugge maçıyla ilgili olarak ise, "Brugge çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Öne geçseydik değişik bir oyun olabilirdi. Luyindama ve Marcao'yu da sayarsak, ilk defa 7 isim Şampiyonlar Ligi'nde bu formayla oynadı" ifadelerini kullandı.
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