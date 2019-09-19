

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sicili bozuk" sözlerine Club Brugge maçı sonrası cevap verdi. Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü" dedi.

takımın teknik patronu Fatih Terim, "Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi. Hiç kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.Brugge maçıyla ilgili olarak ise, "Brugge çok kaliteli bir takım gibi görünmüyor ama çok tehlikeli bir takım. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Öne geçseydik değişik bir oyun olabilirdi. Luyindama ve Marcao'yu da sayarsak,bu formayla oynadı" ifadelerini kullandı.