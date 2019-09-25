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  • 25.09.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 13:18

'da özel maskesi ile antrenmana katıldı

, 'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Derbi de akıbetinin ne olacağı merak edilen , antrenmanlarını özel maskesi ile yaptı.

, ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sabah yapılan antrenmanında 'da yer aldı. maçında 'nın diz darbesi sonrası çenesi iki yerden kırılan ve ameliyat edilen Faslı yıldız, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

ÖZEL MASKEYLE İDMANA KATILDI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ile 'deki BtcTurk karşılaşmalarında forma giyemeyen deneyimli orta saha, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Kendisi için özel olarak yaptırılan maskeyle bugün idmanlara başlayan Belhanda, sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'deki yerini alabilecek. Sarı-kırmızılı ekip Club Brugge ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde Belhanda'nın eksikliğini hissetmişti.

EMRE AKBABA SÜRPRİZİ

İdmana daha önce belirlenmiş programı dahilinde salonda çalışan Radamel Falcao katılmazken, Emre Akbaba takımdan ayrı koşu yaptı. Bu gelişme sarı kırmızılı teknik heyeti oldukça mutlu etti. Akbaba'nın, geçtiğimiz sezonun sonunda oynanan Rizespor maçında talihsiz şekilde ayağı kırılmıştı.

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