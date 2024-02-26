FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı öncesinde İrfan Can Kahveci'den gelen haberle şok yaşamıştı.
Tecrübeli futbolcunun MR'ı çekilirken resmi siteden, "İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.
4 HAFTA YOK!
Bu da İrfan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Milli yıldız, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarında oynayamayacak.