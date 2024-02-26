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FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı lacivertlilerde karşılaşma öncesi sakatlandığı belirtilen İrfan Can Kahveci, maçı tribünden takip etti. Adalesinde yırtık olduğu belirtilen milli yıldızın hangi maçları kaçıracağı da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:43 Güncelleme 26 Şubat 2024, 11:43
FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste 1

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı öncesinde İrfan Can Kahveci'den gelen haberle şok yaşamıştı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste 2

Tecrübeli futbolcunun MR'ı çekilirken resmi siteden, "İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste 3

4 HAFTA YOK!

Bu da İrfan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Milli yıldız, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarında oynayamayacak.

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