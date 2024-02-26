FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci hangi maçları kaçıracak? İşte o liste

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4 HAFTA YOK!

Bu da İrfan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Milli yıldız, kupadaki Ankaragücü, ligdeki, Hatay, Pendik ve Trabzon ile Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçlarında oynayamayacak.