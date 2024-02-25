Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 64. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+6'da Mich Batshuayi kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Belçikalı yıldız, kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu.

Taraftarı önünde aldığı 2-1'lik galibiyet sonucu maç fazlasıya liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. galibiyeti almış oldu.

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KADIKÖY DEPLASMANI

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda daha fazla puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçlarda 9 puan kaybetti. Evinde oynadığı 14 lig müsabakasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, dün oynanan maçta puan kaybından uzatmalarda kurtuldu.