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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal 9 doğuracak! O isimlerle yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi kadro çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler sezon başında tam 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırmak zorunda. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:48 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:48
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal 9 doğuracak! O isimlerle yollar ayrılıyor 1

Bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal 9 doğuracak! O isimlerle yollar ayrılıyor 2

Kiralık gönderilen futbolcularla birlikte kadrosunda 21 yabancı bulunan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda bu sayıyı 12'ye indirmek durumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal 9 doğuracak! O isimlerle yollar ayrılıyor 3

NTV'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Joao Pedro satın alma opsiyonuyla kiralanırken, bu futbolcuların geri dönüşü durumunda Fenerbahçe en az 9 yabancı futbolcuyla vedalaşma kararı alacak.

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