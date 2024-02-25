FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal 9 doğuracak! O isimlerle yollar ayrılıyor

Bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
Kiralık gönderilen futbolcularla birlikte kadrosunda 21 yabancı bulunan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda bu sayıyı 12'ye indirmek durumunda.
NTV'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, Lincoln Henrique ve Joao Pedro satın alma opsiyonuyla kiralanırken, bu futbolcuların geri dönüşü durumunda Fenerbahçe en az 9 yabancı futbolcuyla vedalaşma kararı alacak.