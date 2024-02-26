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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmamak ve liderliği yeniden ele geçirmek. Okan Buruk bu doğrultuda ilk 11 kararını da verdi. İşte Galatasaray Antalyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:45 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:45
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i 1

Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i 2

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i 3

ANTALYA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

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