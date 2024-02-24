Takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı! Krunic’in performasından memnun mu?

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından İsmail Kartal'a Krunic'in performansındna memnun olup olmadığını sordu. İşte İsmail Kartal'ın yanıtı..

''DAHA İYİ OLACAK''

Kartal bu soruya, Krunic bu değil, daha iyisini yapabilir. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalışmanın sorununu yaşıyor. Hala bizim oynumuza adapte olamadı. Herkesin beklediği daha iyi bir Krunic olacak. diye konuştu.

Maç sonunda İsmail Kartal'ın yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

"Maçı ilk yarıda kopartabilirdik. İkinci yarı biraz bekleyelim dedik. Hamle yapmaya hazırlanırken duran topta gol yedik. Golle beraber hamlelerimizi yaptık. Taraftarlarımızla hafta içi yaptığımız görüşmelerde takımı destekleme hakkında görüş alışverişi yaptık. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyuncularımız karakter ortaya koyduk. 3 puan bizim için çok önemli. Bu akşamki galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Fred bu hafta antrenmanlara başlıyor."

SAMİ UĞURLU'YA YANIT

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu basın toplantısında, "Oyun olarak ve taktik olarak zorlamadı Fenerbahçe bizi. Çok rahat şekilde önlem alınabilir, durdurulabilir bir oyun vardı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 tane var. Çağlar'a sordum, 'Hocam net eline geliyor, gelmese ben vuracaktım zaten' dedi. Bizim zaten verilmeyen penaltımız var, Jayden'ın pozisyonu net penaltı." şeklinde meslektaşına yanıt verdi.

"HER İKİ TAKIM DA UZUN YILLARDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK YARIŞ İÇİNDE"

Krunic'in performansıyla ilgili konuşarak devam eden Kartal, futbolcusunun çok daha iyisini yapabileceğinin altını çizerek "Şu anda Krunic bu değil. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için bunun zorluğunu yaşıyor. Adaptasyon süreci devam ediyor. Bize yakında gerçek Krunic'i izleteceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi'nin oyun içindeki rolüyle ilgili de konuşan Kartal, şunları söyledi:

"Biz antrenmanlarda Ferdi'den orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Oyunu genişleterek çözme anlamında bir taktik anlayış bu. İlk yarıda rakip önde sert baskılar yaptı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı alanda oynadık."

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Kartal, "Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde. Bu Futbol adına güzel bir şey. Şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuna dair bir şey söylemek olmaz. Her iki takım da güzel bir mücadele veriyor. Sonuna kadar bu işin bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Son olarak taraftarlara değinen Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Maçın başından sonuna kadar gol yesek de, hata da yapsak bizi destekleyecekler. Şampiyonluk yolunda bu çok önemli. Bugün bunu yaptılar, maçı hiç bırakmadılar, oyuncular da maçı bırakmadı. Sonuçta kazanarak 3 puanı aldık."