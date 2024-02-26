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Demeç savaşları! Devler birbirine girdi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu. Icardi 1 maç ceza aldı. Bu cezanın ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 19:55 Güncelleme 26 Şubat 2024, 20:12
Demeç savaşları! Devler birbirine girdi 1

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu. Icardi 1 maç ceza aldı. Bunun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı.

Demeç savaşları! Devler birbirine girdi 2

FENERBAHÇE'DEN İLK PAYLAŞIM

Fenerbahçe cezanın ardından paylaşım yaptı. Sarı lacivertliler yaptığı paylaşımda '' Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.'' dedi.

Demeç savaşları! Devler birbirine girdi 3

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Bunun ardından ise Galatasaray ezeli rakibine cevap verdi. Galatasaray yaptığı paylaşımda '' Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" açıklamasını yaptı.

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