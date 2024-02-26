Demeç savaşları! Devler birbirine girdi

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi 'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu. Icardi 1 maç ceza aldı. Bunun ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında demeç savaşları başladı.

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FENERBAHÇE'DEN İLK PAYLAŞIM

Fenerbahçe cezanın ardından paylaşım yaptı. Sarı lacivertliler yaptığı paylaşımda '' Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.'' dedi.