Barcelona'dan Arda Turan hakkında flaş karar! Kapıları kapattı... Transfer haberleri
Bir süredir Galatasaray'a döneceği iddia edilen Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Şimdi herkes Arda Turan'ın yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. Diğer bir yandan da Arda Turan'ın bonservisi halen İspanyol devi Barcelona'da. Turan'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusuyken tapusunu elinde bulunduran Barcelona'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan için Barcelona defteri de tamamen kapandı.
Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 Haziran'ın da sona erecek olan Arda Turan'ın Başakşehir ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından Marca'da bir haber kaleme alan Ramiro Aldunate, "Barcelona için sürpriz bir gelişme! Barcelona, Arda Turan'a kendine kulüp bul" dedi.
BARCELONA TEK İHTİMALİ DE ORTADAN KALDIRDI
Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı."