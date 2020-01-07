Barcelona'dan Arda Turan hakkında flaş karar! Kapıları kapattı... Transfer haberleri

Bir süredir Galatasaray'a döneceği iddia edilen Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Şimdi herkes Arda Turan'ın yeni adresinin neresi olacağını merak ediyor. Diğer bir yandan da Arda Turan'ın bonservisi halen İspanyol devi Barcelona'da. Turan'ın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusuyken tapusunu elinde bulunduran Barcelona'dan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...