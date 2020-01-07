GaleriSpor

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Masterchef'in 2.sezonuna damga vuran isimlerinden biri İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Tuğçe Demirbilek Zanna ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen, Elin Oğlu programı ile hayatlarımıza giren Danilo Zanna, Masterchef yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmıştı. Peki Danilo Zanna'nın İtalya'da ve Türkiye'de tuttuğu takımları biliyor musunuz? İşte başta içinden bir fanatik çıkan Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

07.01.2020 17:46 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:53
Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Burak Özçivit - Fenerbahçe

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Fahriye Evcen - Fenerbahçe

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Hadise - Galatasaray

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Barcelona'dan Arda Turan hakkında flaş karar! Kapıları kapattı... Transfer haberleri
Barcelona'dan Arda Turan hakkında flaş karar! Kapıları kapattı... Transfer haberleri