Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...

Masterchef'in 2.sezonuna damga vuran isimlerinden biri İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Tuğçe Demirbilek Zanna ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen, Elin Oğlu programı ile hayatlarımıza giren Danilo Zanna, Masterchef yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmıştı. Peki Danilo Zanna'nın İtalya'da ve Türkiye'de tuttuğu takımları biliyor musunuz? İşte başta içinden bir fanatik çıkan Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

07.01.2020 17:46 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





