Medipol Başakşehir son haftalarda adı Galatasaray ile anılan ve Fatih Terim'in de takıma dönmesi yolunda sıcak sinyaller verdiği Arda Turan ile yollarını ayırdı. Başakşehir resmi siteden yaptığı açıklamayla Arda'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İşte Medipol Başakşehir kulübünden yapılan açıklama:

"Arda Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına başkanımızdan izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Arda Turan, Medipol Başakşehir formasını 39 maçta 1.712 dakika terletirken, 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki oyuncu 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

ARDA ZİRVEDEN DİBİ GÖRDÜ

Transfermarket sitesi, futbolcuların piyasa değerini revize ederken 2016 yılında 35 milyon Euro fiyat biçilen Arda Turan'ın yeni değeri 800 bin Euro olarak belirlendi.

GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?

Arda Turan'ın 'kariyerinde yeni bir sayfa açmak için' Başakşehir'den ayrılması Galatasaray'a gideceği yorumlarını kuvvetlendirdi ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim Arda konusunda ortak fikirlere sahip değil.

CENGİZ - TERİM RESTLEŞMESİ

Mustafa Cengiz iki kez yaptığı açıklamada Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını, bu görüşü Fatih Terim'in de onayladığını söylemişti. Fatih Terim ise antrenman sonrası konuşup: "Ben Arda için görüşümü Antalyaspor maçı sonrası açıkça söyledim. Başkanın açıklamalarına üzüldüm açıkçası. Ben öyle demezdim. Ben kimseye 'Arda'yı alalım' ya da 'Almayalım' demedim." sözlerini kullanmıştı.