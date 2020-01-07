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Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkiler için çalışma yürüten sarı-lacivertli yönetim rotasını Arjantin'e çevirdi. Muriç'in alternatifinin olmaması ve yıldız oyuncuya yurt dışından gelen teklifler nedeniyle bu mevki için araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

07.01.2020 15:53 - Son Güncelleme: 07.01.2020 15:53
Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde listesini hazırlayan sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçti.

Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Savunmaya, orta sahaya ve 3. bölgeye yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek 2. yarıya ciddi bir kadroya girmek isteyen Fenerbahçe, yapacağı transferlerde son raddeye geldi.

Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

İmza aşamasında özellikle mali konularda asla taviz vermeyen Fenerbahçe, Finansal Fair Play kurallarınca kendilerine verilen rakamın üstüne çıkmak istemiyor. Bu sebeple maliyeti düşük hem de takıma kolay adapte olabilecek isimlere yöneliyor. Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncu tarayan Fenerbahçeli yetkililerin titizlikle yürüttüğü transfer çalışmasında sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

RODRIGUEZ AĞIRDAN ALINIYOR
Transferde önceliğini sol bek ve savunma pozisyonuna çeviren Fenerbahçe, Milan'dan Ricardo Rodriguez ve Frankfurt'tan Falette ile iletişime geçti. Rodriguez konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın devreye girdiği ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Milan'ın oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin bu transfer için şimdilik beklemeye geçtiği ve listesindeki diğer isimler için transfer yoklamasına geçtiği belirtiliyor. Öte yandan sarı lacivertliler, oyuncuyu sadece 'kiralamak' istiyor.

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