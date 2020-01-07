Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

RODRIGUEZ AĞIRDAN ALINIYOR

Transferde önceliğini sol bek ve savunma pozisyonuna çeviren Fenerbahçe, Milan'dan Ricardo Rodriguez ve Frankfurt'tan Falette ile iletişime geçti. Rodriguez konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın devreye girdiği ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Milan'ın oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği aktarıldı.