Fenerbahçe'ye Arjantin'den çılgın golcü | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkiler için çalışma yürüten sarı-lacivertli yönetim rotasını Arjantin'e çevirdi. Muriç'in alternatifinin olmaması ve yıldız oyuncuya yurt dışından gelen teklifler nedeniyle bu mevki için araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
İmza aşamasında özellikle mali konularda asla taviz vermeyen Fenerbahçe, Finansal Fair Play kurallarınca kendilerine verilen rakamın üstüne çıkmak istemiyor. Bu sebeple maliyeti düşük hem de takıma kolay adapte olabilecek isimlere yöneliyor. Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncu tarayan Fenerbahçeli yetkililerin titizlikle yürüttüğü transfer çalışmasında sürpriz bir isim gündeme geldi.
RODRIGUEZ AĞIRDAN ALINIYOR
Transferde önceliğini sol bek ve savunma pozisyonuna çeviren Fenerbahçe, Milan'dan Ricardo Rodriguez ve Frankfurt'tan Falette ile iletişime geçti. Rodriguez konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın devreye girdiği ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Milan'ın oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği aktarıldı.