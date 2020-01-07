Arda Turan'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan'ın Medipol Başakşehir ile sözleşmesinin feshedildiği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından bir açıklama da Arda Turan'dan geldi.

İşte Arda Turan'ın Istagram hesabından yaptığı açıklama:

Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen pforesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımmın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim.

BAŞAKŞEHİR SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre Arda Turan, başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşerek 'kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına' ayrılmak istedi. Gümüşdağ'ın Arda'nın bu isteğini kabul etmesi üzerine sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

İşte Başakşehir'in Arda Turan açıklaması:

Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.