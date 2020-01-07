Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor? İşte Başakşehir'den ayrılan Arda'nın yeni adresi

Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" sözlerini ön plana çıkaran yönetim 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullanıyor.