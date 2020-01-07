Arda Turan Galatasaray'a mı dönüyor? İşte Başakşehir'den ayrılan Arda'nın yeni adresi
Arda Turan, Galatasaray'a mı dönüyor? Arda Turan ve Fatih Terim'in arasındaki buzların erimesinin ardından Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği iddiaları ortaya atılmış ve bu iddialara her geçen gün güçlenmişti. Tüm bunların ardından Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Şimdi gözler Arda Turan'da! Arda Turan hangi takıma gidecek. Eğer Ara transfer döneminin sonuna kadar bir takımla anlaşamazsa Barcelona'ya dönmek zorunda olan Arda Turan ne yapacak? İşte son dakika transfer haberleri...
07.01.2020 14:19
- Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu. Şimdi Arda Turan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor.
Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ, HANGİ TAKIMA GİDECEK?
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi." ifadeleri yer aldı.
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