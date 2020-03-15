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Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı'nın yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığını görenler şoke oldu. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol...

15.03.2020 09:52 - Son Güncelleme: 15.03.2020 09:52
Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan 46 yaşındaki Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı.

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Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

Atv'nin bir dönemin reyting rekortmeni dizisi aldatılan ve hayata devam etmeye çalışan dört kadının, birbirine destek olarak yeniden ayağa kalkma çabalarını ve yeni aşklara yelken açmalarının hikayesini konu alıyor.

Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

Dizinin tekrarını izleyenler Müge Anlı'Yı görünce şoke oluyor. İşte Müge Anlı'nın rol aldığı Atv dizisi ve bir döneme damga vuran unutulmaz diziler...

Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

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Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

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