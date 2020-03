Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte reyting rekortmeni diziden görüntüler...

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek istedi Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı'nın yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığını görenler şoke oldu. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol...

