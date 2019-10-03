Hadise bu kez de Ezhel'in şarkısıyla sosyal medyada çok konuşuldu! İşte Hadise'nin olay dansı

NELER OLMUŞTU

Hadise, Ebru Polat derken Ceyhun Fersoy'dan da Reynmen videosu geldi. Geçtiğimiz gün Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısına çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı video büyük tepki toplamış ve en çok konuşulan konu olarak sosyal medyada TT olmuştu. Hadise'nin son dönemlerde tercih ettiği kıyafetler ve hareketleri eleştiri odağında olmasına rağmen bu tarz bir paylaşımda bulunmasının nedeni olarak, "Konser biletlerinin satışını artırmak için bunları yapıyor" yorumları yapılmıştı. Ebru Polat'ta bu durumdan nasiplenmek istemiş olacak ki Hadise'nin Reynmen videosuna karşılık bir video paylaştı.

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