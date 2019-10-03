Hadise bu kez de Ezhel'in şarkısıyla sosyal medyada çok konuşuldu! İşte Hadise'nin olay dansı
Hadise geçtiğimiz Temmuz ayında Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alınmıştı. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile adından sıkça bahsettiren şarkıcı Hadise, bu kez de Ezhel'in Aya şarkısı ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi...
Ünlü şarkıcı Hadise'den olay yaratacak yeni dans videosu geldi, bu kez Ezhel'in şarkısıyla gündeme oturdu. Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hadise iddialı konser kıyafetli, cesur pozlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında...
HADİSE'NİN INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTIĞI EZHEL DANSI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Hadise geçtiğimiz aylarda ünlü fenomen Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde çektiği cesur dans videosuyla büyük olay olmuştu. Açık saçık kıyafetleriyle kamera karşısına geçen Hadise'nin videosu 1 milyonun üzerinde izlenmiş, birçok kişi tarafından hem ti'ye alınmış hem de eleştirilmişti. Bu kez de göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan Hadise yine adından söz ettirdi.
NELER OLMUŞTU
Hadise, Ebru Polat derken Ceyhun Fersoy'dan da Reynmen videosu geldi. Geçtiğimiz gün Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısına çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı video büyük tepki toplamış ve en çok konuşulan konu olarak sosyal medyada TT olmuştu. Hadise'nin son dönemlerde tercih ettiği kıyafetler ve hareketleri eleştiri odağında olmasına rağmen bu tarz bir paylaşımda bulunmasının nedeni olarak, "Konser biletlerinin satışını artırmak için bunları yapıyor" yorumları yapılmıştı. Ebru Polat'ta bu durumdan nasiplenmek istemiş olacak ki Hadise'nin Reynmen videosuna karşılık bir video paylaştı.