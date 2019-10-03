Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Fatma Belgen şimdi pazarda bere satıyor! İşte son hali...

Hepimizin çok sevdiği Yeşilçam döneminin en popüler oyuncuların biriydi Fatma Belgen. 100'den fazla filmde rol alan Fatma Belgen, güzelliği ile de adından söz ettiriyordu. Fatma Belgen daha sonra da pek çok filmde rol alsa da, sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih etti. Fatma Belgen şimdilerde pazarda bere satıyor. Haliyle onu pazarda görenler şaşkına dönüyor. Belgen, "Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim" dedi.

03.10.2019 12:28 - Son Güncelleme: 03.10.2019 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





