Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Fatma Belgen şimdi pazarda bere satıyor! İşte son hali...
Hepimizin çok sevdiği Yeşilçam döneminin en popüler oyuncuların biriydi Fatma Belgen. 100'den fazla filmde rol alan Fatma Belgen, güzelliği ile de adından söz ettiriyordu. Fatma Belgen daha sonra da pek çok filmde rol alsa da, sessiz sakin bir hayat sürmeyi tercih etti. Fatma Belgen şimdilerde pazarda bere satıyor. Haliyle onu pazarda görenler şaşkına dönüyor. Belgen, "Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim" dedi.
PAZARDA BERE SATIYOR
İzmir'de doğan henüz küçükken İstanbul'a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor.
'BEN BOŞ DURMAYI SEVMEM'
İzmir'e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, "İstanbul defterini kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008'de kalktım geldim ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. 'Allah'ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım' dedim...