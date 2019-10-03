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Hadise bu kez de Ezhel'in şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Hadise'nin olay dansı (Video)

03.10.2019 12:24

Hadise geçtiğimiz Temmuz ayında Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı tarafından tiye alınmıştı. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile adından sıkça bahsettiren şarkıcı Hadise, bu kez de Ezhel'in Aya şarkısı ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi...


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