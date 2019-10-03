Hadise geçtiğimiz Temmuz ayında Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı tarafından tiye alınmıştı. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile adından sıkça bahsettiren şarkıcı Hadise, bu kez de Ezhel'in Aya şarkısı ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi...
Hadise bu kez de Ezhel'in şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Hadise'nin olay dansı (Video)03.10.2019 12:24
- Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin ZTK'daki rakibi (Video)
- Polisiz diyerek turisti önce gasp ettiler, sonra arabayla üzerinden geçtiler (Video)
- Gözyaşları sel oldu! Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu Son yolculuğuna uğurlanıyor! (Video)
- Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman?" sorusuna yanıt (Video)
- Hadise bu kez de Ezhel'in şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İşte Hadise'nin olay dansı (Video)
- CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık ağaçları katletti! Belediye Başkanı Cengiz Balkan'a tepki yağdı: Beton kafa bu olmalı
- Son dakika: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu (Video)
- İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti | Video
- Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatında sonra doğru! Havadan görüntülendi (Video)
- Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi (Video)
- GÖKTÜRK-2'den haber var! Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi (Video)
- Korkunç kaza kamerada! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.