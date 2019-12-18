GaleriMagazin

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, yarışmanın en çok konuşulan ve en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te son beşe kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi ve eşiyle çok konuşulmuştu. Güzide Mertcan'ın şimdi de kardeşi Tuğba Tokmak olay yarattı. Güzide Mertcan'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanına şimdi de kardeşiyle ilgili sorular eklendi.

18.12.2019 10:46 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:57
Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

MasterChef adlı programın en çok konuşulan ismi Güzide Mertcan. Önce 7 milyonluk lüks evi ardından eşinin mesleği ile olay yaratan Güzide Mertcan'ın şimdi de kardeşi çok konuşuluyor.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak, MasterChef'te yer alınca olanlar oldu. Güzide Mertcan'ın kardeşi bakın kim çıktı.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

Son günlerde zengin eşi ve 7 milyonluk villası ile sık sık konuşulan MasterChef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak'ta ablasının popülaritesi sayesinde kitlelerce tanınır hale geldi.

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

Güzide Mertcan sosyal medya hesaplarında kardeşi ile olan pozlarını sık sık paylaştığı için birçok takipçisi zaten Tuğba Tokmak'ı tanıyor. Peki kimdir moda ikonlarını aratmayan Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak...

Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim

Tuğba Tokmak kardeşi Güzide Mertcan gibi yemeklere değil tekstil işine gönül vermiş.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...
Can Yaman Türkiye'yi terk etti! 'Arka odaya geçelim' diyen Can Yaman yanlış anlaşılmış...