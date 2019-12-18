Masterchef'in Güzide'sinin evinin içinden, eşine her şey olmuştu! Güzide'nin kardeşi de bakın kim
MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, yarışmanın en çok konuşulan ve en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te son beşe kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi ve eşiyle çok konuşulmuştu. Güzide Mertcan'ın şimdi de kardeşi Tuğba Tokmak olay yarattı. Güzide Mertcan'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor sorularının yanına şimdi de kardeşiyle ilgili sorular eklendi.
18.12.2019 10:46
- Son Güncelleme: 18.12.2019 10:57
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