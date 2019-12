Can Yaman'dan hayranına skandal cevap: 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' 04.12.2019 13:54

Can Yaman geçtiğimiz günlerde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dizilerine yaptığı yorumla eleştirilmiş ardından da, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" ifadeleriyle tepki çekmişti. Can Yaman son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman bu kez sert kayaya çarptı. İlk açıklama ise menajerinden geldi. Yaman'ın menajeri tepkiler çığ gibi büyüyünce "Tamamen anlık gelişen espri" açıklamasını yaptı. Bu da sosyal medyada "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarına neden oldu. Can Yaman'ın yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı da oyuncunun Can Yaman'ın açıklamaları ve İspanya'daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti. İşte magazin dünyasından Can Yaman'a gelen tepkiler...

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu. Tercüman eşliğinde hayranlarından gelen soruları cevaplayan Can Yaman, bir kadın hayranına verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

"BU DÜNYADAN OLDUĞUNU KANITLAYACAK BİR ŞEYLER ANLATIR MISIN?"

Gittiği her ülkede kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, son olarak İspanya'da hayranlarıyla buluştu. Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.

"ARKA ODAYA GEÇELİM KANITLAYAYIM"

Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.