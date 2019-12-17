5 Türk kadını da listede! Top Beauty World, 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı...
Top Beauty World, herkesin merakla beklediği 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı. Listede 5 Türk kadını da yerini aldı. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının tüm dikkatlerini üzerine çekerken herkes o listede yer alan isimleri merak etmeye başladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi...
17.12.2019 22:32
- Son Güncelleme: 17.12.2019 22:39
Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Chloe Grace Moretz'ın yer aldığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Beauty World'ün açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Peki Türk güzeller ve Chloe Grace Moretz kaçıncı sırada.
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