5 Türk kadını da listede! Top Beauty World, 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı...

Top Beauty World, herkesin merakla beklediği 'Dünyanın En Güzel Kadınları' listesini açıkladı. Listede 5 Türk kadını da yerini aldı. Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının tüm dikkatlerini üzerine çekerken herkes o listede yer alan isimleri merak etmeye başladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi...

17.12.2019 22:32 - Son Güncelleme: 17.12.2019 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





