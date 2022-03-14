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Haberler Magazin Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Bir Varmış Bir Yokmuş'un Nehir'i Melisa Sözen'in eski eşi bakın kim çıktı! Binnur Kaya'nın başrolünü üstlendiği Kırmızı Oda'da canlandırdığı Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Melisa Sözen'in hayatı merak konusu oldu. Başrolünü Mert Fırat ile üstlendiği Bir Varmış Bir Yokmuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Sözen'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Şimdilerde Harun Tekin ile aşk yaşayan Sözen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Melisa Sözen'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

14.03.2022 20:56 - Son Güncelleme: 14.03.2022 20:56
Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Başrolünü Mert Fırat ile üstlendiği Bir Varmış Bir Yokmuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Melisa Sözen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Şimdilerde Harun Tekin ile aşk yaşayan Sözen'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Sözen'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

İşte başta Melisa Sözen olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN – ONUR SAYLAK

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