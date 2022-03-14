Bir Varmış Bir Yokmuş’un Nehir’i Melisa Sözen’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Bir Varmış Bir Yokmuş'un Nehir'i Melisa Sözen'in eski eşi bakın kim çıktı! Binnur Kaya'nın başrolünü üstlendiği Kırmızı Oda'da canlandırdığı Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Melisa Sözen'in hayatı merak konusu oldu. Başrolünü Mert Fırat ile üstlendiği Bir Varmış Bir Yokmuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Sözen'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Şimdilerde Harun Tekin ile aşk yaşayan Sözen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Melisa Sözen'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...
14.03.2022 20:56 - Son Güncelleme: 14.03.2022 20:56
Başrolünü Mert Fırat ile üstlendiği Bir Varmış Bir Yokmuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Melisa Sözen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.