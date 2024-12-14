Türkiye, bölgede DEAŞ sorunu ile de baş başa bırakıldı. Suriye'den Türkiye'ye doğru PKK/YPG ve DEAŞ terörü ihraç edilirken, Ankara hedef tahtasına oturtuldu. ABD, bizzat imal ettiği DEAŞ'la güya mücadele adı altında, Suriye'de bombalanmadık yer bırakmadı. DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ise seküler gördüğü PKK'lı Kürt grupları sahiplendi. ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü hava harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde demografi kökten değiştirildi.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Suriye'de BAAS Rejimi'nin sona ermesinin ardından ise dünyanın gözü Türkiye'ye döndü. ABD Dışişleri Bakanı Bilinken, Türkiye'ye geldi. Blinken, önce Başkan Erdoğan ile Başkan Erdoğan daha sonra ise Dışişleri Bakanı Fidan'la baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA NET MESAJ VERDİ Görüşmelere Ankara, sahaya net bir şekilde hâkim olduğunu ve gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapabileceğini belirterek net bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan açık açık "NATO ülkesi olarak, terör örgütü PKK'nın sahadaki durumu fırsata çevirmesini engelleyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede zafiyet oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.