Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu merak konusu oldu.
Narin Güran cinayetinde Türkiye "katil kim" sorusuna kilitlenmişken, Arif Güran'ın 21 Ağustos tarihinde jandarma tarafından kayda alınan yüz yüze görüşme tutanağı ortaya çıktı.
İşte Arif Güran'ın yüz yüze görüşme tutanağında verdiği ifade:
Olay günü nerede olduğu ile ilgili yapılan mülakatında;
Arif Güran isimli şahsın olay günü yani 21.08.2024 günü sabah saat 09.00 sıralarında köyden çıktığını Bismil güzergahından Bismil'e kartları bıraktığını, Batmana gittiğini abisi olan Erhan Güran'ın ayın 25'inde Tavşantepe köyünde yapılacak olan düğün için düğün davetiyelerinin yakınlarına bıraktığını yanında amcasının oğlu Mehmet Muzaffer Güran isimli şahsın olduğunu, Batman Kozlukta yine yakınlarıma davetiyelerini verdiğini, Batman'dayken yeğeni olan Yavuz soy ismini hatırlayamadığı şahıs ile görüştüğünü, Eski Batman devlet hastanesi yakınlarında bulunan kavşakta beklediğini, İdris isimli şahsa (dayısının oğlu)'na verdiğini, eşinin dayısının oğlu olan Ali Öz ve hanımı alarak Bismil İlçesine geri döndüğünü, burada biraz bulunduğunu buradaki nişana katıldığını söylemiştir.
Düğün davetiyelerini ne zaman hazırlanmaya başladığı ile ilgili yapılan mülakatında;
19.08.2024 günü ve 20.08.2024 günü (2 gün) davetiyeler ile ilgili düğün istişaresini, ben abim olan Erhan Güran, Salim Güran, Kurtuluş Güran ve Memduh Güran ve Süheyla Özkan ile birlikte yaptık, 21.08.2024 günü sabah köyde abim Erhan Güran'ın evinde ben, Mehmet Muzaffer Güran, Kurtuluş Güran, Uğur Güran, Devran Güran (Naşit olarak da kendisine hitap ederiz) oğlum Baran Güran'da vardı. Kendi aramızda davetiyelerin dağıtılması ile birbirimize görev verdik ve kahvaltı yaptık. Kimin evden hangi saatte çıktığını bilmiyorum, ama kardeşim Kurtuluş Güran ile beraber köyden o ayrı araçla ben ayrı araçla çıktığımı hatırlıyorum. Bunun üzerine Erhan Güran'dan isimsiz davetiyeleri alarak, Çarıklı köyüne giderek abime ait olan Gri renkli Jetta marka aracın elektrik sorunu vardı yol üzerinde bulunan elektrikçiye uğradık tamir ettirdik ve oradan çıktık. Saat 09:00-09:30 saatleri arasında oradan ayrıldık. Ogün Bismil ilçesine gittik.
Oradan tekrar yakın akrabalarıma yine düğün davetiyelerini verdim, yine aynı güzergahtan çıktım ve Batman iline yöneldim, bu arada eşimin dayısı olan Ali Öz ile telefon ile birkaç kez görüştüm davetiyelerin dağıtılacağı adresleri tam bilmediğim için bana yerlerini göster dedim. Batman ili girişinde ve şehrin merkezinde hemen hemen her tarafında davetiye dağıttım. Bu arada Yavuz abimi aradım tekrar görüştük, kendisini Gültepe mahallesinden alarak Batman Sanat sokağı park gibi bir yerde buluştuk, davetiyeleri burada hazırladık ve dağıttık, Bölge hastanesi Kozluk yol güzergahında ve Bekirhan da davetiyeleri dağıttık. Ondan burada işlerimiz bitince Erhan GÜRAN 20.08.2024 günü beni 17:00 sıralarında beni aradı, ne yaptınız davetiyeler bitti mi diye sordu aramızda rutin bir konuşma oldu, daha sonra Batman ili girişinde Yavuz abimi bıraktım burada eski devlet hastanesi mevkiinde burada 10-15 dk bekledik dayımın oğlu Idris gelerek ona da 3 adet davetiye verdim, buradan çıkış yaptıktan sonra Ali Öz benim eşimin dayısı aradı kendisi ve eşi ve çocuklarını alarak Bismil ilçesinde çıkışında bulunan demiryolu hizasında bulunan mahalledeki nişana katıldık. Burada yemek yedikten sonra bir gün sonraki düğüne katılmamı istediler. Bende kendilerine gitmem gerektiğini ancak yetişirsem gelirim dedim. Bu sırada araca Mehmet Muzaffer GÜRAN ile binerek dönüş yapmaya başladık dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması olayını nasıl öğrendiği ile ilgili yapılan mülakatında;
21.08.2024 günü saat:20:00 sıralarında beni cep telefonumdan köylümüz olan Cevat KAYA arayarak Arif nedesin dedi. Kendisini hitaben haci abi hayırdır ne oldu iki kez kendisine sordum bana Narini arıyoruz ama bulamıyoruz bende dedim ki kendisine nere gidecek köydür ya kardeşimdedir, ya amcasındadır oralardadır dedim. Bana acele etme araba kullanıyorsun dedi. Konuşmamız bittikten sonra kısa bir süre sonra köylümüz Şeref KAYA beni aradı bana yavaş gel çocuktur buralardadır, dedi. Ben bunun üzerine hatırladığım kadarıyla eşim Yüksel GÜRAN'ı oğullarım Baran GÜRAN'ı aradım telefonlar hep meşgul oğlum Baran GÜRAN ağlayarak Narini bulamıyoruz dedi. Arabıyı hızlı kullanıyordum tam olarak ne yaptığımı aklım başımda değildi, benim eşimin telefonunu aradım telefonuna Saliha KAYA çıktı oda bana enişte Narini bulamıyoruz dedi. Tırları sağlı sollu geçerek 4 lü yakarak Tavşanlı köyüne 21.08.2024 günü saat:21:00 sıralarında köyün yeni yapılan camisinin ortasına geldim, bütün köylü herkesin orada toplandığını gördüm, orada insanlara bağırdım ve çağırdım herkes çocuklar dahil herkes aramaya başlasın dedim ve köylüler ile aramaya başladık.
Tepeye çıkarak evime gittim, orada insanlar Narini aradığını gördüm, evin tüm etrafını aradık, 15-20 genç ile oğullarım tüm çocuklarım ordaydı, Osman, Baran, Enes, Muhammed de vardı tam hatırlamıyorum, Taner aramaya devam ettik, Mısır tarlasının içerisine baktık, herkes bir kol hizasında herkes aramaya başlasın dedim. Tarlayı aşağı ve yukarı yönde taradık, bana bu esnada bana bir telefon geldi bana bir küçük kız trafik kazası yapmış nerdesin dedi bende mısır tarlasının ordayım dedim. Bu esnada aramada olan Jandarma aracı yanımdaydı, bunun üzerine görevli olan komutanım bana watsapptan yaralı kız çocuğunun fotoğrafını gösterdi, fotoğrafı biraz Narine benzetince Jandarma ile birlikte Memorial hastanesine gittik, ben kendim çocuğu hastanede yanına giderek kendisine baktım ama bu kız çocuğunun Narin kızım olmadığını anladım. Ondan sonra tam hatırlamıyorum yakınlarıma bir araç ile tekrar Tavşantepe köyüne geri döndük ve aramaya devam ettik. Ertesi sabaha kadar saat 04:00 e kadar aramalara devam ederek Narini bulmaya çalıştık. Mısır tarlasında ayrılırken oğullarım olan Enes GÜRAN ve Osman GÜRAN'ın kendilerine zarar verdiklerini ve telefonlarını kırdıklarını köylüler bana söyledi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili Baba olarak kim veya kimlerden şüpheleniyorsunuz konusunda yapılan mülakatında;
Ben kızım olan Narin GÜRAN'ın kaybolması olayı ile ilgili köyde köyün tavşantepe tepe denilen yerde bir köpeğin orda bir gidip geldiğini gördüm, kardeşim Kurtuluş ve oğlum Enes o bölgeye bakmalarını söyledim. Bu esnada yanımda olan yeğenim Taner MEMETOĞLU bana dayı gel bişeyler ye dedi bunun üzerine kardeşim Barış GÜRAN'ın evinin önüne denk geldiğimizde, evlerinin önünde hiçbirşey olmamış gibi kardeşim Barış GÜRAN bana gel birşeyler ye dedi oğlu Hüseyin GÜRAN ve köylülerin rahat bir şekilde kahvaltı yaptıklarını gördüm. Ben bu durumu görünce çok sinirlendim ve kendilerine sinkaflı küfürler ettim.Bunun üzerine evime doğru geldim orada hiç beklemedim, Jandarma ekiplerinin yanına gittim. Olayın 1. Günü sabah saatlerinde üvey annem Süheyla ÖZKAN evime geldi, ben kendisinden olayın 1. Gününden sonra bir daha evime gelmedi(2-3) gün kendisi kızımın kayıp olmasına rağmen bu şahıs evlerinin önünü sildiğini, yıkadığını, saman torbalarını taşıdığını, rahat bir tavır ve hareketlerde olduğunu fark ettim. Konuşmalarında kendisini saflığa vurarak konuştuğunu anladım. Evde olduğum esnada insanların hal ve tavırlarını gözlemeye başladım. Süheyla ÖZKAN ve çocukları olan Ömer GÜRAN, İbrahim GÜRAN isimli şahısların tavır ve hareketlerini beğenmedim, bunlar çok rahat gözüküyorlardı, bunu da orada görevli Jandarma komutanına da söyledim. Bu esnada Barış GÜRAN isimli şahsın yanında çalışan Ömer diye söylenen şahsında olaydan sonra köyden ve ortadan kayboldu, bu şahıstan da şüpheleniyorum dedi.
Düğün Davetiyesinin dağıtılması hususunda kardeşim Barış GÜRAN'ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin GÜRAN 21.08.2024 günü yani Narin'in kaybolduğu gün nasıl ve kimle gittiğini bilmiyorum ama Mardin/Derik ilçesine gittiğini, kendisinin neden babası ile gitmediğini, dönüşte de Hüseyin GÜRAN'ın babasını arayarak beni de Derik'ten alın ve Diyarbakır'a götürün dediğini öğrendim ancak ne ile kim ile gittiğini bilmiyorum, bu hususların yeğenim Uğur GÜRAN bana 28.08.2024 günü söyledi. Bende ona kızdım neden şimdiye kadar söylemedin dedim. Oda bilemediğini söyledi. Bu durumdan dolayı hususunda kardeşim Barış GÜRAN'ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin GÜRAN'dan şüpheleniyorum, bu konuda Uğur GÜRAN'ın ifadesinin alınmasını istiyorum dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili yakın akrabalarınız ve aileniz arasında husumet, mal paylaşımı, arazi ve namus davası gibi husumetiniz var mı konusunda yapılan mülakatında;
Arazilerimizin tamamı tapulu ve hazine malı 9 kardeşiz 3 üvey 6 öz kardeşiz tüm mal varlıklarımız ayrıdır, kendi aramızda şimdiye kadar hiçbir konuda sorun yaşamadık, muhtar olan Salim GÜRAN benim bir büyüğümdür, arazileri bu ekip ve biçer bize paralarımızı ve payımızı veriyor. Aile aramızda kesinlikle namus konusu ile ilgili hiçbir husumet yoktur.Benim öz kardeşlerim ile alıp veremediğim yoktur. Üvey kardeşlerim Barış GÜRAN, Ömer GÜRAN ve İbrahim GÜRAN la yoktur ama beni sevmiyorlar, içki içen ve yalancı oldukları için bende bunlara bu konulara karşı olduğum için nefret ediyorum dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili olarak kardeşleriniz olan Fuat GÜRAN, Kurtuluş GÜRAN ve Salim GÜRAN'ın telefondaki arama kayıtlarını ve WatsApp görüşmelerindeki yazışmalarını silmeleri konusunda şüpheleniyormusunuz konusunda yapılan mülakatında;
Ben netice olarak bu durumun araştırılmasını istiyorum kardeşim Salim GÜRAN'a bu hususu kendisine sorduğumda bana silmişim dedi. Başka bir şey söylemiyor, diğer kardeşlerime daha sormadım ama kendilerine bunu soracağım. Ben kendim den şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem biz birbirimize karşı çok saygılıyız.
Olayın 4.günüydü üvey kardeşim Barış Güran beni arayarak, beni ve görevlileri yanlış yönlendirerek bizi köyün etrafında alakasız köylere doğru göndermeye çalışıyor, arama esnasında Barışın boşuna bağırıp çağırdığını anlamsız konuşmalarının olduğunu, Ömer GÜRAN'da aynı şekilde bizi köy mevkiinin uzak çevre yolunda Necmettin DURAN isimli şahsın oğlu ile konuştuğunu, evlerinin altına atıldığını öğrendiğini ve bu hareketlerinden dolayı yine kendisine kızdım görevli Jandarma ekibi ile ayrıldım, arama olayında devamlı hedef şaşırtmaya çalışıyorlar bunlardan dolayı kendilerinden şüpheleniyorum, Barış GÜRAN'ın çok anlamsız konuşmalarından dolayı da şüpheleniyorum, yine aramalar esnada ve uygulama sırasında köyün girişinde gece saat:00-00 sıralarında Jandarma ekibi kontroller yaparken bir baktığımda Çarıklı köyünden olan Mecnun UYANIK isimli şahsın dolmuş durağında oturduğunu ve telefonu ile uğraştığını gördüm. Etrafımıza geliyordu kendisini bize yaklaştırmadım, bize yapışmaya çalışıyor, bu sırada Barış GÜRAN arabayla yanımıza geldi, Narini bulduk, Şok marketin orda bulduk diye söyledi, bende kendilerine Barış GÜRAN ve Mecnun UYANIK oraya gitmelerini söyledim. Onlar arabaya bindiler bizde köye gittik beni Barış GÜRAN beni arayarak, yanlış ihbar olduğunu söyledi. Bunun söylemesi üzerine kendisinin hangi hızla uçarak mı Diyarbakıra gidip ihbarın yanlış olduğunu anladığını, veyahutta hiç gitmediğini düşündüm. Bu durumdan da dolayı Barış GURAN'dan ve Mecnun UYANIK'tan da şüphelendim, bu arada sözde Ömer GÜRAN'da Çarıklıdaki Zaza Ali denen şahsın kamerasına baktığını öğrendim ama pek inanasım gelmedi dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili olarak kardeşleriniz olan Fuat GÜRAN, Kurtuluş GÜRAN ve Salim GÜRAN sizi aradılar mı ve kendilerine ait hangi araçlar ile veya yaya olarak Narin'i aramaya başladıkları konusunda yapılan mülakatında;
Benim olay günü telefonum hiç susmadı, onlar beni Narin'in kaybolduğu hakkında hiçbirinin beni arayıp aramadığını bilmiyorum, ama köyde yanımdaydılar aramalara katıldılar, eşim Yüksel GÜRAN'ı da arayıp aramadıklarını bilmiyorum, çocuklarımı da arayıp aramadıklarını bilmiyorum 9 gündür öz kardeşlerim benden ayrılmadılar. Olay akşamı da Fuat GÜRAN yoktu kendisi 3 aydan beridir Biçerdöver ile Van ilinde ama tam olarak hangi köylerde olduğunu bilmiyorum ama orda çalışıyordu, diğer kardeşlerim yanımda idi. Fuat GÜRAN'ın köye ne zaman geldiğini bilmiyorum. Fuat GÜRAN'a ait Renault-Europa marka aracı kardeşim Salim GÜRAN olay günü ondaydı ve onlar oğlu Devran GÜRAN ile birlikte kullanıyorlar, başka bir bilgim yoktur.dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili olarak eşiniz Yüksel GÜRAN ve çocuklarınız Enes GÜRAN, Osman GÜRAN, Baran GÜRAN ve Muhammed Emre GÜRAN ve Eren GÜRAN olay günü nerede olduklarını, size konu hakkında bilgi vermeleri ve hangi saatte kayıp olduğunu öğrendiklerini ve aramaya ne zaman başladıklarını konusunda yapılan mülakatında;
Bu konuda eşimin ifadesine başvurulmasını istiyorum, çocuklarım olay günü oğlum Baran GÜRAN gelini çarşıya yengesi ile birlikte götürmüşlerdi, oğlum Osman GÜRAN Öngözlü de Sidem kafede çalışıyordu, diğer çocuklarım ise küçüktü ve evde anneleri ile birliktelerdi. Narin in kaybolması bilgisini onlardan bilgi alamadım, kimseye ulaşamadım, Narin 21.08.2024 günü saat:15:30 ta kaybolduğunu öğrendiğim için çocuğum kayıp vakası olarak 112 ye kimin bilgi verdiğini emin olmadığım için bilmiyorum, kaybolduktan sonra ailecek köyde aramaya başladıklarını, tahminimce yolda araç kullandığım için kazaya sebebiyet vermemen için beni aramadıklarını düşünüyorum dedi.
Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili olarak köyde ikamet eden amcanız Hüseyin GÜRAN'ın hanımı olan Maşallah GÜRAN'ın hal ve tavırlarından ve vermiş olduğu ifadesinde vermiş olduğu tutarsızlıkları öğrenmesiyle ilgili yapılan mülakatında;
Kızım Narin GÜRAN devamlı olarak köyde amcam olan Hüseyin GÜRAN 'in evine yaşları biraz büyük olsa da kızlarının yanlarına gidiyordu ve onları seviyordu, isimlerini tam bilmediğim Melike, Hatice, Fatma ve Birsen nin benim kızıma bir şey yapmış olabileceklerinden de şüpheleniyorum, amcamın eşi Maşallah GÜRAN'ın köyde bize söylemiş olduğu kızımızı sözde kızı olan Birsen GÜRAN 17:00'da gördüğünü, daha sonra saatini 17:45 olarak onların evinin kapısını çaldığını söylüyor, kamera saatinde zaten bu saat tutmuyor, birde benim kızım neden okulun değil de de köyün altından gitsin hiç kullanmadığı yolu niye kullansın, kamera görüntüsünde kızım hiç okulun oraya gelmemiş gözüküyor, okulun arka tarafın da kamera vardır. Bu hususla ilgili de eşimin ifadesinin alınmasını istiyorum, tahmince bizi ve Jandarmayı şaşırtıyorlar, ben onun iddiasına inanmıyorum. Benim kızımız okulun orda o saatte zaten gözükecektir. Üvey annem Süheyla ÖZKAN saat:16:30-17:00 ve 18:00'a kadar saman dolduruyorum dedi. Kimse buradan geçmedi dedi.İkisinden biri yalan söylüyor, en doğrusu kameradır. Benim kızım hayatta yanlış yol kullanmaz. Ben artık kimseye güvenmiyorum artık bundan sonra huylandığım herkesi gelip Jandarmaya söyleyeceğim dedi.
Arif Güran isimli şahsın kayıp çocuk olan kızı Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili başka bir konu olup olmadığı soruldu; Çocuğumun sağ salim bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyorum. Kızımı getirsinler pişmanım desinler, gelsinler Devlete sığınsınlar, davacı ve şikayetçi olmayacağım, pişmanlık yasasından yararlansınlar ancak Devlet bulursa ben bunlardan sonuna kadar hem davacı hem de şikayetçi olacağım dedi.