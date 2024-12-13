Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?

Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması olayını nasıl öğrendiği ile ilgili yapılan mülakatında; 21.08.2024 günü saat:20:00 sıralarında beni cep telefonumdan köylümüz olan Cevat KAYA arayarak Arif nedesin dedi. Kendisini hitaben haci abi hayırdır ne oldu iki kez kendisine sordum bana Narini arıyoruz ama bulamıyoruz bende dedim ki kendisine nere gidecek köydür ya kardeşimdedir, ya amcasındadır oralardadır dedim. Bana acele etme araba kullanıyorsun dedi. Konuşmamız bittikten sonra kısa bir süre sonra köylümüz Şeref KAYA beni aradı bana yavaş gel çocuktur buralardadır, dedi. Ben bunun üzerine hatırladığım kadarıyla eşim Yüksel GÜRAN'ı oğullarım Baran GÜRAN'ı aradım telefonlar hep meşgul oğlum Baran GÜRAN ağlayarak Narini bulamıyoruz dedi. Arabıyı hızlı kullanıyordum tam olarak ne yaptığımı aklım başımda değildi, benim eşimin telefonunu aradım telefonuna Saliha KAYA çıktı oda bana enişte Narini bulamıyoruz dedi. Tırları sağlı sollu geçerek 4 lü yakarak Tavşanlı köyüne 21.08.2024 günü saat:21:00 sıralarında köyün yeni yapılan camisinin ortasına geldim, bütün köylü herkesin orada toplandığını gördüm, orada insanlara bağırdım ve çağırdım herkes çocuklar dahil herkes aramaya başlasın dedim ve köylüler ile aramaya başladık.

Tepeye çıkarak evime gittim, orada insanlar Narini aradığını gördüm, evin tüm etrafını aradık, 15-20 genç ile oğullarım tüm çocuklarım ordaydı, Osman, Baran, Enes, Muhammed de vardı tam hatırlamıyorum, Taner aramaya devam ettik, Mısır tarlasının içerisine baktık, herkes bir kol hizasında herkes aramaya başlasın dedim. Tarlayı aşağı ve yukarı yönde taradık, bana bu esnada bana bir telefon geldi bana bir küçük kız trafik kazası yapmış nerdesin dedi bende mısır tarlasının ordayım dedim. Bu esnada aramada olan Jandarma aracı yanımdaydı, bunun üzerine görevli olan komutanım bana watsapptan yaralı kız çocuğunun fotoğrafını gösterdi, fotoğrafı biraz Narine benzetince Jandarma ile birlikte Memorial hastanesine gittik, ben kendim çocuğu hastanede yanına giderek kendisine baktım ama bu kız çocuğunun Narin kızım olmadığını anladım. Ondan sonra tam hatırlamıyorum yakınlarıma bir araç ile tekrar Tavşantepe köyüne geri döndük ve aramaya devam ettik. Ertesi sabaha kadar saat 04:00 e kadar aramalara devam ederek Narini bulmaya çalıştık. Mısır tarlasında ayrılırken oğullarım olan Enes GÜRAN ve Osman GÜRAN'ın kendilerine zarar verdiklerini ve telefonlarını kırdıklarını köylüler bana söyledi.

Kızınız olan Narin GÜRAN'ın kaybolması ile ilgili Baba olarak kim veya kimlerden şüpheleniyorsunuz konusunda yapılan mülakatında;

Ben kızım olan Narin GÜRAN'ın kaybolması olayı ile ilgili köyde köyün tavşantepe tepe denilen yerde bir köpeğin orda bir gidip geldiğini gördüm, kardeşim Kurtuluş ve oğlum Enes o bölgeye bakmalarını söyledim. Bu esnada yanımda olan yeğenim Taner MEMETOĞLU bana dayı gel bişeyler ye dedi bunun üzerine kardeşim Barış GÜRAN'ın evinin önüne denk geldiğimizde, evlerinin önünde hiçbirşey olmamış gibi kardeşim Barış GÜRAN bana gel birşeyler ye dedi oğlu Hüseyin GÜRAN ve köylülerin rahat bir şekilde kahvaltı yaptıklarını gördüm. Ben bu durumu görünce çok sinirlendim ve kendilerine sinkaflı küfürler ettim.Bunun üzerine evime doğru geldim orada hiç beklemedim, Jandarma ekiplerinin yanına gittim. Olayın 1. Günü sabah saatlerinde üvey annem Süheyla ÖZKAN evime geldi, ben kendisinden olayın 1. Gününden sonra bir daha evime gelmedi(2-3) gün kendisi kızımın kayıp olmasına rağmen bu şahıs evlerinin önünü sildiğini, yıkadığını, saman torbalarını taşıdığını, rahat bir tavır ve hareketlerde olduğunu fark ettim. Konuşmalarında kendisini saflığa vurarak konuştuğunu anladım. Evde olduğum esnada insanların hal ve tavırlarını gözlemeye başladım. Süheyla ÖZKAN ve çocukları olan Ömer GÜRAN, İbrahim GÜRAN isimli şahısların tavır ve hareketlerini beğenmedim, bunlar çok rahat gözüküyorlardı, bunu da orada görevli Jandarma komutanına da söyledim. Bu esnada Barış GÜRAN isimli şahsın yanında çalışan Ömer diye söylenen şahsında olaydan sonra köyden ve ortadan kayboldu, bu şahıstan da şüpheleniyorum dedi.

Düğün Davetiyesinin dağıtılması hususunda kardeşim Barış GÜRAN'ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin GÜRAN 21.08.2024 günü yani Narin'in kaybolduğu gün nasıl ve kimle gittiğini bilmiyorum ama Mardin/Derik ilçesine gittiğini, kendisinin neden babası ile gitmediğini, dönüşte de Hüseyin GÜRAN'ın babasını arayarak beni de Derik'ten alın ve Diyarbakır'a götürün dediğini öğrendim ancak ne ile kim ile gittiğini bilmiyorum, bu hususların yeğenim Uğur GÜRAN bana 28.08.2024 günü söyledi. Bende ona kızdım neden şimdiye kadar söylemedin dedim. Oda bilemediğini söyledi. Bu durumdan dolayı hususunda kardeşim Barış GÜRAN'ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin GÜRAN'dan şüpheleniyorum, bu konuda Uğur GÜRAN'ın ifadesinin alınmasını istiyorum dedi.