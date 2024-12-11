Suriye'de rejim karşıtı grubun ilerleyişiyle birlikte Baas rejimi yıkıldı. Beşar Esad yüklü miktarda servetle Moskova'ya kaçtı. Suriye'de yeni hükümet için hazırlıklar sürerken terör örgütü PKK'nın işgal ettiği noktalarda temizleniyor.
DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Bölgede ilerleyen muhalifler, Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Deyrizor merkezi dün (10 Aralık) 21.30 itibariyle muhalifler tarafından tamamen ele geçirdiği öğrenildi.
Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!
PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde ise sadece Haseke ve Kamışlı kaldı.
KUTLAMALAR YAPILDI
Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.
Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!
DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?
Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.
Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.
Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.
İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.