Suriye'de rejim karşıtı grubun ilerleyişiyle birlikte Baas rejimi yıkıldı. Beşar Esad yüklü miktarda servetle Moskova'ya kaçtı. Suriye'de yeni hükümet için hazırlıklar sürerken terör örgütü PKK'nın işgal ettiği noktalarda temizleniyor.

DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgede ilerleyen muhalifler, Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Deyrizor merkezi dün (10 Aralık) 21.30 itibariyle muhalifler tarafından tamamen ele geçirdiği öğrenildi.

Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde ise sadece Haseke ve Kamışlı kaldı.

KUTLAMALAR YAPILDI

Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.