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Suriye'de Deyrizor PKK işgalinden kurtarıldı! Petrol fışkıran şehir...

Suriye'de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Rejim karşıtı gruplar terör örgütü PKK'yı Deyrizor'dan sildi attı. Terörden arındırılan Deyrizor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ve petrol yataklarına sahip olmasıyla biliniyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 00:31 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 13:32
Suriye’de Deyrizor PKK işgalinden kurtarıldı! Petrol fışkıran şehir...

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Suriye'de rejim karşıtı grubun ilerleyişiyle birlikte Baas rejimi yıkıldı. Beşar Esad yüklü miktarda servetle Moskova'ya kaçtı. Suriye'de yeni hükümet için hazırlıklar sürerken terör örgütü PKK'nın işgal ettiği noktalarda temizleniyor.

DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Bölgede ilerleyen muhalifler, Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Deyrizor merkezi dün (10 Aralık) 21.30 itibariyle muhalifler tarafından tamamen ele geçirdiği öğrenildi.

Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde ise sadece Haseke ve Kamışlı kaldı.

SON DAKİKA | Deyrizor kent merkezi muhalifler tarafından ele geçirildi!

KUTLAMALAR YAPILDI
Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!

DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?
Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!Muhalifler Deyrizor'u ele geçirdi!

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

ENERJİ MERKEZİ
Bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı. Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

ABD ve PKK Deyrizor'da gözetleme kulesi inşa etmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD ve PKK Deyrizor'da gözetleme kulesi inşa etmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KRİTİK PETROL SAHALARI KONTROL ALTINDA
Deyrizor'da Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol ve gaz sahaları bulunuyor. Günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası da artık terörden arındırıldı.

Deyrizor'daki petrol yataklarıDeyrizor'daki petrol yatakları

HENDEK KAZARKEN PETROL BULMUŞLARDI
Geçmiş dönemde, terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor'da hendek kazmak isteyen teröristlerin kazı sırasında petrol bulduğu görüntüler gündeme gelmişti.

PKK'lı teröristler Deyrizor'da hendek kazarken petrol fışkırmıştıPKK'lı teröristler Deyrizor'da hendek kazarken petrol fışkırmıştı

Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...

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