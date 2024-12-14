Çiçekçiyi yumruğuyla öldürmüştü! Boksör için istenen ceza belli oldu

Kan donduran olay, 2 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapan bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Kıvanç Şensöz, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, 29 yaşındaki Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Şenöz'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Şenöz, akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Şenöz, bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı.

YALANI ORTAYA ÇIKTI Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Komaya giren ve yerden kalkamayan Yıldırıcı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırıcı beyin travması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, eşi Dara'ya ait fotoğrafın photoshop yapılarak dekolteli olarak Firdevs Yıldırıcı tarafından paylaşıldığını ve kardeşi Eşref Yunus Yıldırıcı ile ağız dalaşına girdiğini söyledi. Savcılık cinayete sebep olan incelenen fotoğraflarda dekolteli fotoğraf olmadığı, hatta Kıvanç Şensöz'ün eşinin kazak ve kabanla çekilmiş fotoğrafının ön plana çiçeklerin çıkartılarak gösterildiğini kaydetti.