SUÇLAMALARI REDDETTİ: İSMİNİZ ÖRGÜTÜN ÖLÜM LİSTESİNDE

Hakkındaki suçlamaları reddeden Şükrü Genç, "Terör örgütüne maddi destek sağlamadım. Eski ismi Armutlu yeni ismi Baltalimanı olan mahallede örgüt adına yapıldığı devlet kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi. Ve emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçları arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Benim ikamet adresim de yıkımı yapılan binanın yakınındadır. Belediye Başkanı olmamın sebebiyle halk ile hep iç içe oldu. Yıkımdan sonra tarihini tam olarak hatırlamadığım bir gün esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada bir esnaf yanıma gelerek, yıktırdığımız bir bina ile ilgili bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, 'Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış. Kendinize dikkat edin' dedi. Ben de bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana örgüt tarafından evimin gözetlendiğini bu sebeple ikametim çevresinde tedbir alacaklarını söyledi. Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi" dedi.