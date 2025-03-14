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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Terör örgütüne para akıttığını belirlenen Genç "Ben vatanımı milletimi seven bir Türk vatandaşıyım" diyerek çelişkili bir açıklamaya imza attı. Genç, isminin örgütün ölüm listesinde olduğunu da iddia etti.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 15:18
Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 34 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ifadesi de ortaya çıktı.

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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

SUÇLAMALARI REDDETTİ: İSMİNİZ ÖRGÜTÜN ÖLÜM LİSTESİNDE

Hakkındaki suçlamaları reddeden Şükrü Genç, "Terör örgütüne maddi destek sağlamadım. Eski ismi Armutlu yeni ismi Baltalimanı olan mahallede örgüt adına yapıldığı devlet kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürütmüş olduğum Sarıyer Belediyesi ve emniyet güçleriyle birlikte örgüt adına inşa edilen binanın yıkımı için kurumlar arasında bir tarih belirlendi. Ve emniyet güçleri belirtilen yer ve tarihte gerekli tedbirleri aldılar. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçları arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmayıp herhangi bir araç göndermedi. Başkanı olduğum Sarıyer İlçe Belediyesine ait araçlarla birlikte emniyet güçlerinin refakatinde belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımı gerçekleştirildi. Benim ikamet adresim de yıkımı yapılan binanın yakınındadır. Belediye Başkanı olmamın sebebiyle halk ile hep iç içe oldu. Yıkımdan sonra tarihini tam olarak hatırlamadığım bir gün esnaf ziyareti yapmış olduğum esnada bir esnaf yanıma gelerek, yıktırdığımız bir bina ile ilgili bahse konu örgüt tarafından şahsımı kastederek, 'Sizin adınız örgütün ölüm listesine alınmış. Kendinize dikkat edin' dedi. Ben de bu bilgiyi o dönemki Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilettim. Aramızda yapmış olduğumuz bir sohbette de İlçe Emniyet Müdürü bana örgüt tarafından evimin gözetlendiğini bu sebeple ikametim çevresinde tedbir alacaklarını söyledi. Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi" dedi.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

"ÖRGÜTÜN HEDEFİNDEYDİM"

Örgüte para transferi iddialarını da üzerine ise Genç, "Kesinlikle herhangi bir örgüte ya da örgüt mensubuna ne kendi adıma ne de belediye adına para vermedim. Böyle bir para kesinlikle ödenmedi. Bu iddialar asılsızdır. Kaldı ki ben bu örgütün hedefindeydim. Bundan dolayı devlet korumasındayım" şeklinde oldu.

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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

"ARAÇ TEMİN ETMEDİM"

Şükrü Genç'e DHKP/C terör örgütü tarafından yapılan organizasyonlara belediye bünyesinden araç tahsis edip etmediği de soruldu. Genç bu soruya da, "Belediye başkanlığı yapmış olduğum dönemde hiçbir örgüte ve illegal organizasyona herhangi bir araç temin etmedim" dedi.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddetti: İsmim örgütün ölüm listesinde

Şükrü Genç ifadesinin sonunda ise, " Ben yaklaşık 15 yıllık belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hedefi durumda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben vatanımı milletimi seven bir Türk vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.