İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK raporuyla tescillendi. İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, iddiaların odağındaki üniversitenin kurucusu Özalp Tozan'dan da itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

ÜCRET KARŞILIĞINDA SINAVSIZ KAYIT YAPTI Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucusu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referansı olarak belirttiği Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğruladı. Tozan, 1985'te ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün tarafından tanımadığını, ancak bağımsız bir üniversite olduğu 1993'ten itibaren tanındığını anlattı.

1993'E KADAR TANINMIYORDU

Sabah'a konuşan Özalp Tozan, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi soy ismim Tazan değil Tozan. Aynı zamanda yine yanlış olarak belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin kayıt organizatörü de değil aksine bizzat Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu direktörü ve eski ortağıyım. 1985'te Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyetlerimize başladık. Amerika'daki Southeastem Üniversitesi, YÖK tarafından tanınıyordu ancak o üniversiteye ait aynı diplomayı veren Girne Amerikan Üniversitesi tanınmıyordu" dedi.

1993'e kadar Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özalp Tozan, "GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te yılında YÖK tarafından tanındı. Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" dedi.