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CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyesi'ne DHKP-C soruşturması! Kazova Tekstil maske... Terör örgütüne ihalelerle para akışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Terör örgütünün 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere Kazova Tekstil ismiyle girdiği belirlendi. DHKP-C'ye finans sağlayan aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 08:21 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:28
CHP’li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyesi’ne DHKP-C soruşturması! Kazova Tekstil maske... Terör örgütüne ihalelerle para akışı

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Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi altındaki Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinin DHKP-C ile olan finans ağı mercek altına alındı.

CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması!



Terör örgütüne 2014-2016 yılları arasında yapılan ihaleler üzerinden finans sağlandığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

CHP'li belediyelerin Kazova Tekstil'i paravan olarak kullanan DHKP-C'ye ihale verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li belediyelerin Kazova Tekstil'i paravan olarak kullanan DHKP-C'ye ihale verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

TERÖRİST İTİRAF ETTİ... BAŞROLDE KAZOVA TEKSTİL

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanı sonrasında yapılan incelemelerde; İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından Kazova Tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği belirlendi.

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı (Talvim.com.tr)Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı (Talvim.com.tr)

BELEDİYELERDE İHALELERE GİRDİLER

Ayrıca Kazova Tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

CHP'li belediyelerin Kazova Tekstil'i paravan olarak kullanan DHKP-C'ye ihale verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li belediyelerin Kazova Tekstil'i paravan olarak kullanan DHKP-C'ye ihale verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.

Sabah saatlerinde Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.



CHP'li Şişli Belediyesi DHKP-C militanlarına iş verdiği ortaya çıkmıştı (Takvim.com.tr)CHP'li Şişli Belediyesi DHKP-C militanlarına iş verdiği ortaya çıkmıştı (Takvim.com.tr)


ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ DHKP-C'LİLER...

2017-2018 döneminde CHP'li Şişli Belediyesi DHKP-C militanlarına iş verdiği iddiasıyla gündeme gelmiş, 45 kişiye kadro açıldığı tespit edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganı (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU DHKP-C SLOGANINI REHBER EDİNDİ

Öte yandan şu sıralar "ön seçim" tiyatrosunun oynandığı CHP'de adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu DHKP-C ve TKİP terör örgütleriyle özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını rehber edinmiş vaziyette.

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