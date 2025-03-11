CHP'li belediyelerin Kazova Tekstil'i paravan olarak kullanan DHKP-C'ye ihale verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.



Sabah saatlerinde Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.





CHP'li Şişli Belediyesi DHKP-C militanlarına iş verdiği ortaya çıkmıştı (Takvim.com.tr)





ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ DHKP-C'LİLER...



2017-2018 döneminde CHP'li Şişli Belediyesi DHKP-C militanlarına iş verdiği iddiasıyla gündeme gelmiş, 45 kişiye kadro açıldığı tespit edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan DHKP-C sloganı (Takvim.com.tr)





İMAMOĞLU DHKP-C SLOGANINI REHBER EDİNDİ



Öte yandan şu sıralar "ön seçim" tiyatrosunun oynandığı CHP'de adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu DHKP-C ve TKİP terör örgütleriyle özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını rehber edinmiş vaziyette.