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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarıyla çeşitli kamu kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 01:02 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 01:14
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan getirildi.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş'un ataması yapıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atandı.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de! Birçok bakanlığa yeni isimler getirildi

İşte atama kararları...