CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! 34 şüpheli adliyeye sevk edilecek

Aşırı sol silahlı terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen içlerinde Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz salı günü İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış, evinde bulunamayan ve il dışında olduğu anlaşılan Şükrü Genç, bir gün sonra emniyete gelerek kendi teslim olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla söz konusu silahlı terör örgütünün fonlandığı saptanmıştı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLECEKLER Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 34 zanlının polisteki işlemleri bugün itibariyle sona erdi. CHP 'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de içinde olduğu kuşkulu kişiler, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye götürüldü. Şüphelilerin, sağlık raporlarının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. (İHA)

TEM Şube ekipleri, soruşturma dosyasında "firari" durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, İzmir, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcıları ile Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi "şüpheli" olarak gözaltına alınmıştı.