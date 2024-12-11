Özel ekip, 18 gün boyunca Van Gölü üzerinde 24 saat esaslı 2 polis helikopteri, 1 İHA, 2 gemi, 5 bot, 20 dalgıç, 1 sonar radar cihazı, 2 adet kadavra köpeği ile çalışmalar yaptı. Bardakçı ve Çitiören mahallelerinde 275 saat görüntü incelendi. İki mahalledeki tüm ev ve müştemilatları arandı. Van'daki tüm MOBESE'lerden 750 saat görüntü izlenirken Van'a giriş çıkış yapan yaklaşık 7 bin araç üzerinde PTS (plaka tanıma sistemi) çalışması yapıldı. Van'da ve Diyarbakır'da araç kiralayan, otel kaydı olan tüm şahıslar incelendi. 200 olası şüpheli kişi incelemeye tabi tutuldu.

ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'Otopsi nedir', 'Cesetler nerede yıkanır', 'Cennet nasıl bir yerdir', 'Cennetle ilgili ayetler nelerdir', 'Ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'Kulak ameliyatı sonrası stres', 'Stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aramalarının olduğu tespit edildi. Rojin'in kullandığı tüm hatların olası şüphelileri tespit etmek adına son 10 yıllık geriye dönük HTS araştırması yapılarak dosyaya girdi.