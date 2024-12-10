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Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cesedi 18 gün sonra bulundu. Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın otopsi sonucuna ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:54 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:54
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Bu durumda Rojin'in bir cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair şüpheleri artırdı.

Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

Kendisinden haber alınamayan Kabaiş'ın cansız bedeni ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin sonucuna ulaşıldı. Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'ın ulaştığı rapora göre; Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda da iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp- cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmayarak kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.

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