KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'ın ulaştığı rapora göre; Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda da iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi. Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp- cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmayarak kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu belirtildi.