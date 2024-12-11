Rojin'in ölümünde yeni detaylar!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 16:36

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Bu durumda Rojin'in bir cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair şüpheleri artırdı.Kendisinden haber alınamayan Kabaiş'ın cansız bedeni ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Van'da yapılan ön otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SPERM TESPİT EDİLMEDİ

1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin sonucuna ulaşıldı. Ön inceleme otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmazken, Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda kıyafet numunelerinde yapılan incelemede de şüpheli (sperm) bir durum tespit edilmedi.

EKİPLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Raporda Rojin'in ölümünün 'suda boğulma' sonucu gerçekleştiği ancak olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi. Öte yandan Rojin soruşturmasında polisin ve savcılığın seferberliği de dikkat çekti. Üniversiteye ait 350 saatlik, çevre köylere ait 275 saatlik ve 20 saatlik araç kameraları görüntüsü incelendi. 280 kişilik özel ekip kuruldu. Ekibin yarısı cinayet ihtimali, yarısı intihar olasılığı üzerinde çalıştı.Özel ekip, 18 gün boyunca Van Gölü üzerinde 24 saat esaslı 2 polis helikopteri, 1 İHA, 2 gemi, 5 bot, 20 dalgıç, 1 sonar radar cihazı, 2 adet kadavra köpeği ile çalışmalar yaptı. Bardakçı ve Çitiören mahallelerinde 275 saat görüntü incelendi. İki mahalledeki tüm ev ve müştemilatları arandı. Van'daki tüm MOBESE'lerden 750 saat görüntü izlenirken Van'a giriş çıkış yapan yaklaşık 7 bin araç üzerinde PTS (plaka tanıma sistemi) çalışması yapıldı. Van'da ve Diyarbakır'da araç kiralayan, otel kaydı olan tüm şahıslar incelendi. 200 olası şüpheli kişi incelemeye tabi tutuldu.

ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'Otopsi nedir', 'Cesetler nerede yıkanır', 'Cennet nasıl bir yerdir', 'Cennetle ilgili ayetler nelerdir', 'Ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'Kulak ameliyatı sonrası stres', 'Stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aramalarının olduğu tespit edildi. Rojin'in kullandığı tüm hatların olası şüphelileri tespit etmek adına son 10 yıllık geriye dönük HTS araştırması yapılarak dosyaya girdi.