Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen Narin Güran davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu davaya günler kalmışken, tarafların avukatları önce sosyal medyada daha sonra ise canlı yayında birbirlerini suç bombardımanına tuttular.
YASAK AŞK İDDİASI ORTAYA ATILDI
Tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, ilk önce sosyal medya platformu X üzerinden Nevzat Bahtiyar ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Akdağ, Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan Ayşe Bahtiyar arasında yasak aşk olabileceğine dair bir iddia ortaya attı.
"GETİRİLMEK İSTENEN NOKTA FACİA"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, katıldığı canlı yayında bu iddialara yanıt verdi. Eryılmaz, "Böyle bir bilgi, belge yok. Meslektaşımın sosyal medya paylaşımını görünce şoke oldu. Masum insanlara bu şekilde iftira atmak doğru değil. Bu durumun nedenin medyatik olmak, davayı sulandırmak maktasıyla yapıldığını düşünüyorum. Mehmet Bey'in kullandığı telefon eşinin adına kayıtlı. Mehmet Bey ve Nevzat Bey arasında 4 ayda 176 görüşme yapılmış. Bu görüşmeler günde 1 defaya denk geliyor. Bu durum da gayet uygun. Getirilmek istenen nokta facia. Biz Salim ile Yüksel'in ilişkisi olabileceğini söyledik ama bunu jandarma tutunaklarına dayandırdık. " dedi.
Yayına Enes Güran'ı temsil eden Avukat Mustafa Demir de katıldı. Demir, "Taraf vekilleri olayla ilgisiz şeyler ortaya atmaya devam ediyor. Nevzat Bahtiyar'ın avukatının yaptığı paylaşımlar da olayı özünden koparıyor. Narin'in ağabeyi, annesi yeterli delil olmadığı halde suçlanıyor" ifadelerini kullandı.
"33 AVUKATA KARŞI SAVAŞIYORUZ"
33 tane avukata karşı mücadele ediyoruz diyen Ali Eryılmaz, "Bu arkadaşlar televizyon kanallarına çıkıp, millete küfür ediyorlar. Biz ortaya koyduklarımızı belgeleriyle ortaya koyduk." şeklinde konuştu. Bu sözlere yanıt veren Demir, kendilerinin gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele ettiğini belirtti.
"DEĞİŞEN İFADE YOK"
Eryılmaz, "Ben buna ancak gülerim. Davanın ilk durmasında 22 sanık dinlendi. 19 tane sanığın tümü avukat huzurunda ifade verdiler. Mahkemede ise farklı şeyleri söylediler" diyerek tepki gösterdi. Demir bu sözlere, "Ortada değişen ifade yok. Küçük hatalar düzeltildi sadece. Avukat bey ne okuduğunu anlayamıyor sanırım" dedi.
KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZECEK KİŞİYİ İŞARET ETTİ
Nevzat Bahtiyar'ın kördüğümü çözecek kişi olduğunu vurgulayan Demir, "Eğer kamera kayıtları olmasaydı bugün Nevzat tutuklu bile değildi. Nevzat üzerinde gariban, işsiz güçsüz algısı oluşturuldu." ifadelerini kullandı.
Taraf avukatlarının kamuoyunun gerçekleri öğrenmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Eryılmaz, "Suç delillerini örttünüz. Yangın çıkardınız, halıları yıkadınız. Kanal kanal dolaştınız. Çoban Ahmet'e neler yaptığınızı tüm Türkiye gördü" dedi.
"30 DAKİKAYA ODAKLANMAK LAZIM"
Yargıyı etkilemeye yönelik hareketler yapıldığını söyleyen Demir, "Meslektaşım kendini gündeme getirmeye çalışıyor. Olayın merkezinden kayılıyor. 15.11'de Narin okulun kamerasında görüntüleniyor. 15:40'ta Nevzat dereye gidiyor. Bu 30 dakikaya odaklanmak lazım." şeklinde konuştu.
"YENİ DELİLLER VAR""
Davada tek doğruyu söyleyenin Nevzat Bahtiyar olduğunu söyleyen Eryılmaz, "Neyi kabul edeceksiniz? Nevzat'ın aleyhine ortaya koyabileceğiniz bir tane somut delil yok." dedi. Demir, "Olayı bağlamından kopartıyorlar. Burada en güçlü olasılık herkes kendi ayıbını örtmeye çalışıyor. Nevzat'ın çağrılıp cesedi taşıması çok mümkün durmuyor. Mütalaa verilmiş olsa da yeni deliler ve dinlenecek sanıklar var" dedi. Bu duruma karşı çıkan Eryılmaz, 26 Aralık'ta karar verileceğini düşündüğünü söyledi.
"ENES BASKILANIYOR"
Eryılmaz, Enes Güran'ın baskılandığını iddia ederek, "Enes'in depresyon içerisinde olduğu gözüküyor. Son çıkan ses kayıtları cinayetin ağırlığını üzerinde taşıdığını gösteriyor" dedi.
Nevzat ile cezaevindeki görüşmelerine ilişkin de konuşan Eryılmaz, "Nevzat'a neden suçu sana atıyorlar diye sordum. Nevzat bana 'benden başka atacak kimseleri yok' dedi. Ben bildiğim her şeyi anlattım. Nevzat oldukça rahattı. Korkmuyordu. Nevzat Bahtiyar, durgun ve kısa cevaplarla kendisini anlatıyor." ifadelerini kullandı.