Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen Narin Güran davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu davaya günler kalmışken, tarafların avukatları önce sosyal medyada daha sonra ise canlı yayında birbirlerini suç bombardımanına tuttular.

YASAK AŞK İDDİASI ORTAYA ATILDI Tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, ilk önce sosyal medya platformu X üzerinden Nevzat Bahtiyar ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Akdağ, Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan Ayşe Bahtiyar arasında yasak aşk olabileceğine dair bir iddia ortaya attı.

"GETİRİLMEK İSTENEN NOKTA FACİA" Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, katıldığı canlı yayında bu iddialara yanıt verdi. Eryılmaz, "Böyle bir bilgi, belge yok. Meslektaşımın sosyal medya paylaşımını görünce şoke oldu. Masum insanlara bu şekilde iftira atmak doğru değil. Bu durumun nedenin medyatik olmak, davayı sulandırmak maktasıyla yapıldığını düşünüyorum. Mehmet Bey'in kullandığı telefon eşinin adına kayıtlı. Mehmet Bey ve Nevzat Bey arasında 4 ayda 176 görüşme yapılmış. Bu görüşmeler günde 1 defaya denk geliyor. Bu durum da gayet uygun. Getirilmek istenen nokta facia. Biz Salim ile Yüksel'in ilişkisi olabileceğini söyledik ama bunu jandarma tutunaklarına dayandırdık. " dedi.

Yayına Enes Güran'ı temsil eden Avukat Mustafa Demir de katıldı. Demir, "Taraf vekilleri olayla ilgisiz şeyler ortaya atmaya devam ediyor. Nevzat Bahtiyar'ın avukatının yaptığı paylaşımlar da olayı özünden koparıyor. Narin'in ağabeyi, annesi yeterli delil olmadığı halde suçlanıyor" ifadelerini kullandı.