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11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili önemli bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışı görülebilir.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 06:32 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 06:34
11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkenin büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Özdemirci hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların kuvvetli şekilde görüleceğini ifade etti.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Kuvvetli Yağış Marmara ve Karadeniz'i Etkileyecek
Yarından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışlar, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de şiddetini artıracak. Özdemirci, bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Perşembe Günü Kar Sürprizi

Perşembe günü ise hava koşulları daha da sertleşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Ayrıca Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun gibi illerde yağışlar kuvvetli bir şekilde görülecek.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, iç bölgelerde 7-8 derece, diğer kesimlerde ise 5-6 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Vatandaşlara Uyarılar

Uzmanlar, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Soğuyan hava koşulları nedeniyle özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken, sürücülerin tedbirli olması istendi.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Yağışlı havanın hafta boyunca devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte vatandaşların hava tahminlerini yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Rüzgar Güneyden Esiyor

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

11 Aralık Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 10°C, 12°C
Çanakkale: 11°C, 15°C
Edirne: 9°C, 12°C

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Ege Bölgesi

Kuzey ve kıyı kesimlerde yağışlar kuvvetli olacak. İzmir ve Muğla'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İzmir: 13°C, 18°C
Muğla: 10°C, 14°C

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Akdeniz Bölgesi
Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.

Antalya: 14°C, 20°C
Adana: 8°C, 19°C

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinde don ve pus olaylarına karşı tedbir alınması istendi.

Ankara: 6°C, 12°C
Konya: 4°C, 15°C

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Batı Karadeniz Bölgesi

Kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde don ve buzlanma görülebilir.

Bolu: 8°C, 10°C
Zonguldak: 13°C, 14°C

11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da don ve buzlanma etkili olacak. Güneydoğu'da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Erzurum: -7°C, 1°C
Diyarbakır: 1°C, 10°C

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