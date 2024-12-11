11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkenin büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Özdemirci hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların kuvvetli şekilde görüleceğini ifade etti.

Kuvvetli Yağış Marmara ve Karadeniz'i Etkileyecek

Yarından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışlar, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de şiddetini artıracak. Özdemirci, bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Perşembe Günü Kar Sürprizi Perşembe günü ise hava koşulları daha da sertleşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.