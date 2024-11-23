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Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş'in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığı iddia etmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 03:17 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 03:32
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak

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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda "suda boğulma" gibi ibarenin olmadığı iddia edildi.

Rojin Kabaiş ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Rojin Kabaiş ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İddianın sahibi baba Nizamettin Kabaiş, itiraz ettiklerini ve raporun tekrardan başsavcılığa gönderildiğini dile getirmişti.

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'tan A Haber'e özel Rojin açıklaması

"ÖLÜM SEBEBİ MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK"
Bakan Tunç, "Rojin kızımızın vefatı bizi derinden yaraladı. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Çok acı bir olay. Olayda bir cinayet ihtimali varsa bunu ortaya çıkaracak olan yargı makamlarıdır. Araştırmalar sürecinde ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Şu an ilk etapta boğulma şekline dair bilirkişi raporları söz konusu. Yargılama devam ediyor. Burada bir cinayet var mı? Arka planı araştırılıyor. Gidişatla ilgili tüm kurumlar koordineli bir şekilde süreci yürütüyor." şeklinde konuştu.

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaişin yeni görüntüleri ortaya çıktıKaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaişin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

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