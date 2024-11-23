Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak

27 Eylül'de Van'da kaybolan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş (Takvim.com.tr/ Arşiv Görüntü)



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜM SEBEBİ MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK"

Bakan Tunç, "Rojin kızımızın vefatı bizi derinden yaraladı. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Çok acı bir olay. Olayda bir cinayet ihtimali varsa bunu ortaya çıkaracak olan yargı makamlarıdır. Araştırmalar sürecinde ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Şu an ilk etapta boğulma şekline dair bilirkişi raporları söz konusu. Yargılama devam ediyor. Burada bir cinayet var mı? Arka planı araştırılıyor. Gidişatla ilgili tüm kurumlar koordineli bir şekilde süreci yürütüyor." şeklinde konuştu.