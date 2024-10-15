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Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolat teklifi!

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yeni Doğan Bebek" çetesine yönelik soruşturma kapsamında, savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesi olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kendisine tetikçilik teklif edilen Muhammed Emin O. itirafçı oldu. Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ile nasıl tanıştığını anlatan Muhammed Emin O. "İşlerimize çomak sokuyor. Amacımız öldürmek değil, korkutmak. Trafik ışıklarında aracın ön yolcu koltuğuna sıkacaksın." diyerek kendisini tetikçilik teklif edildiğini söyledi. Muhammed Emin O. Mustafa Kemal Zengin ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:51
Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolat teklifi!

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yeni Doğan Bebek" çetesine yönelik soruşturma kapsamında, savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesi olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolat teklifi!

SAVCIYI TEHDİT EDENLER TUTUKLANDI

Savcı, dosya avukatlarından Aylin A. ve Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilmişti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sekiz Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan sekiz şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aylin A., Mustafa Kemal Z., Baki Ç., Yavuz Ç. ve itirafçı Muhammed Emin O. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "tehdit", "kamu görevini yerine getiren kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yargı görevi yapanı etkileme" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından tutuklama kararı verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolat teklifi!

İTİRAFÇININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada itirafçı olan Muhammed Emin O.'nun verdiği ifadeler, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. İtirafçı, savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin ile nasıl tanıştığını ve yaşadığı süreci detaylı şekilde anlattı.

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