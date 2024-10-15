Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etmişti! İtirafçı her şeyi anlattı: Işıklarda sıkacaksın | 100 bin dolat teklifi!

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yeni Doğan Bebek" çetesine yönelik soruşturma kapsamında, savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesi olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

SAVCIYI TEHDİT EDENLER TUTUKLANDI

Savcı, dosya avukatlarından Aylin A. ve Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilmişti. Bu olayın ardından başlatılan soruşturmada, jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sekiz Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan sekiz şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aylin A., Mustafa Kemal Z., Baki Ç., Yavuz Ç. ve itirafçı Muhammed Emin O. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "tehdit", "kamu görevini yerine getiren kişiyi öldürmeye teşebbüs", "yargı görevi yapanı etkileme" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından tutuklama kararı verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.