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Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:57
Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)

OLAY

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)Savcıyı tehdit soruşturmasında 5 kişi tutuklandı (AA)

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.


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