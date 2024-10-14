Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Varlık, yaptığı değerlendirmede, il ve ilçe tarım gıda denetçilerince alınan numunelerin, kabul biriminde mühür, deformasyon, poşet ve sıcaklık kontrolleri yapıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne (GKLS) kaydedildiğini bildirdi.

Kaydın ardından numunelerin barkodlu olarak laboratuvarlara sevk edildiğini dile getiren Varlık, "Laboratuvara gelen numuneler, ilgili laboratuvar birimi sorumlusu tarafından personele havale edildikten sonra personelimiz, örneğin yağda, analizlerin yapılması için başlangıcını yapıyor. Her numunenin ilk aşaması mutlaka çözümleme aşamasıdır. Bu aşamadan sonra cihazlara verilerek ürünün uygun olup olmadığı değerlendirilir." diye konuştu.