SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş ürünlerin nasıl incelendiği büyük merak konusu olmuştu. İfşa edilen ürünler Ankara'daki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde didik didik inceleniyor. Günlük 150 numunenin geldiği laboratuvarda binde birlik kusurlar bile ortaya çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 16:48
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...

Ankara'daki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, basın mensuplarının ziyaretine açılırken, ürünlerin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar tanıtıldı, analizlere ilişkin bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Varlık, yaptığı değerlendirmede, il ve ilçe tarım gıda denetçilerince alınan numunelerin, kabul biriminde mühür, deformasyon, poşet ve sıcaklık kontrolleri yapıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne (GKLS) kaydedildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği taklit ve tağşiş ürünler burada inceleniyor! Domuz eti, sakatat, sahte bal, zeytinyağı...

Kaydın ardından numunelerin barkodlu olarak laboratuvarlara sevk edildiğini dile getiren Varlık, "Laboratuvara gelen numuneler, ilgili laboratuvar birimi sorumlusu tarafından personele havale edildikten sonra personelimiz, örneğin yağda, analizlerin yapılması için başlangıcını yapıyor. Her numunenin ilk aşaması mutlaka çözümleme aşamasıdır. Bu aşamadan sonra cihazlara verilerek ürünün uygun olup olmadığı değerlendirilir." diye konuştu.

SON DAKİKA