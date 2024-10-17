Sahtekarlar zeytinyağı yerine bize bunu yedirmişler! Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve hileli gıda listelerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Açıklanan listelerde köftenin içine 'domuz eti', sucukların içine ise 'kanatlı eti' eklendiği ortaya çıkmıştı. Bununla bitmedi ve listeye zeytinyağı firmaları dahil oldu. Peki güncel listede hangi markalar var? Zeytinyağının içine ne karıştırılmış? Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte habere ilişkin çarpıcı detaylar ve o kara liste...

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR? Zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Öncelikle etiket bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Gerçek zeytinyağı "sızma" veya "soğuk sıkım" olarak belirtilmelidir. Ayrıca üretim yeri ve hasat yılı gibi bilgilerin de doğru bir şekilde yer alması beklenir. Fiziksel özelliklere bakarak da değerlendirme DE yapabilirsiniz. Gerçek zeytinyağının rengi genellikle yeşil veya altın sarısıdır. Koku ve tat zeytinyağının kalitesini belirleyen önemli unsurlardır; zeytinyağı meyvemsi bir kokuya ve hafif acı bir tada sahip olmalıdır.