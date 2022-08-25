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Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada

Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada
25.08.2022 13:10 - Son Güncelleme: 25.08.2022 13:11

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. Sel sularında sürüklenen çocuk park halindeki otomobile tutunurken, çevredeki bir kişi çocuğu koşarak yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi'nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu. Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.

Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı. Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, üç kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuk sel sularına kapılıyor. Güçlükle araba tamponuna tutunan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılıyor. Bir diğer görüntüde de kadın sel sularına kapılıyor. Kadın, vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilerek kurtarılıyor.

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