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Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı

Esenyurt'ta evleri ve iş yerlerini su bastı
25.08.2022 10:47 - Son Güncelleme: 25.08.2022 10:51

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İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Eşyalar su altında kaldı.

Yaşam Videoları

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt Yenikent Mahallesi çivarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt'tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş" dedi.

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