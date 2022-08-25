Gökyüzü Ağustos demedi! Çok kuvvetli sağanak uyarısı! 26 Ağustos Cuma 17 ile sarı kodlu alarm! AFAD ve Meteoroloji'den tehlike çanları!

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu alarm verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında kuvvetli yağışa ilişkin "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Yağış Sarıyer'den giriş yaptı. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, yağış ne zaman bitecek? 25 Ağustos hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...