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Haberler Güncel Gökyüzü Ağustos demedi! Çok kuvvetli sağanak uyarısı! 26 Ağustos Cuma 17 ile sarı kodlu alarm! AFAD ve Meteoroloji'den tehlike çanları!

Gökyüzü Ağustos demedi! Çok kuvvetli sağanak uyarısı! 26 Ağustos Cuma 17 ile sarı kodlu alarm! AFAD ve Meteoroloji'den tehlike çanları!

İstanbul ve Marmara'da başlayan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından ise peş peşe tehlike uyarıları geliyor. İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Yağış Sarıyer'den giriş yaptı. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu. Peki, 26-27-28 Ağustos hava durumu nasıl? Yağmur ne zaman bitecek? Son dakika İstanbul yağmuru ne zaman sona erecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
25.08.2022 17:25 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:26
Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara’ya kritik uyarı! ’Her an gelebilir’ Meteoroloji’den tehlike alarmı!

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu alarm verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında kuvvetli yağışa ilişkin "Tahminime göre yarım saat sonra burada duramayacağız. Yağış Sarıyer'den giriş yaptı. Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, yağış ne zaman bitecek? 25 Ağustos hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara’ya kritik uyarı! ’Her an gelebilir’ Meteoroloji’den tehlike alarmı!

SAAT 09.30 İTİBARİYLE MARMARA BÖLGESİ'NİN HAVA DURUMU


Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara’ya kritik uyarı! ’Her an gelebilir’ Meteoroloji’den tehlike alarmı!

26 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ KUVVETLİ SAĞANAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.

Yarın sabah saatleri itibarıyla beklenen gök gürültülü sağanağın, Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara’ya kritik uyarı! ’Her an gelebilir’ Meteoroloji’den tehlike alarmı!

Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 6 kente sarı, 5 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika: Gök resmen delindi! İstanbul ve Marmara’ya kritik uyarı! ’Her an gelebilir’ Meteoroloji’den tehlike alarmı!

ESENYURT YİNE SULAR ALTINDA

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış sabah erken saatlerde başladı. Esenyurt'ta yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

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