Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme 16 Ağustos 2022'de yürürlüğe girdi. Buna göre otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.