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Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Ticaret Bakanlığı açıkladı! O kurala uymayana 8.400 TL ceza kesilecek. 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde başlayacak. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek. Ayrıca 2. el otomobil satışında sözleşmeye eklenmesi gereken yeni detaylar da ortaya çıktı. İşte 6 ay 6 bin kilometre kuralı ve ikinci el otomobil satışı düzenlemeleri hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
25.08.2022 09:43 - Son Güncelleme: 25.08.2022 09:43
Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, noterlerin satış sözleşmesinde taşıtın kilometre bilgisine yer vermesi zorunluluk haline getirildi. Yeni düzenlemedeki kurallara uymayanlara ise 8.400 TL para cezası kesilecek. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme 16 Ağustos 2022'de yürürlüğe girdi. Buna göre otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanların 16 Ağustos 2022'den önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022'ye kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturdu.

Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

Ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022'den itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek. Tespit edilen aykırılıklara idari para cezası uygulanacak.

Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...

İKİNCİ EL TİCARETİ YAPANLARA EKSPERTİZ ŞARTI

Düzenlemeye göre yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca idari para cezası uygulanacak.

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