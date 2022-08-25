Artık yalana geçit yok! 2. el araçlarda şok düzenleme! Zorunlu hale getirildi! Cezası 8.400 TL...
Ticaret Bakanlığı açıkladı! O kurala uymayana 8.400 TL ceza kesilecek. 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde başlayacak. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek. Ayrıca 2. el otomobil satışında sözleşmeye eklenmesi gereken yeni detaylar da ortaya çıktı. İşte 6 ay 6 bin kilometre kuralı ve ikinci el otomobil satışı düzenlemeleri hakkında tüm merak edilenler...
Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme 16 Ağustos 2022'de yürürlüğe girdi. Buna göre otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
İKİNCİ EL TİCARETİ YAPANLARA EKSPERTİZ ŞARTI
Düzenlemeye göre yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca idari para cezası uygulanacak.