Helikopter kazasında şehit düşen kahramanlara veda
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar, Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya ve Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
12.02.2019 18:20
- Son Güncelleme: 12.02.2019 18:21
Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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