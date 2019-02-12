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Helikopter kazasında şehit düşen kahramanlara veda

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar, Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya ve Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

12.02.2019 18:20 - Son Güncelleme: 12.02.2019 18:21
Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar

İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı ilk olarak merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Zekeriya ve anne Fati Avşar gözyaşlarına boğuldu.

Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

Daha sonra Niğde Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

4 kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Zekeriya Avşar ise tekerlekli sandalye ile oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

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