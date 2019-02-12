Şehit Yüzbaşı Ümit Özerli'ye İzmir’den hüzünlü veda 12.02.2019 18:08

İstanbul Çekmeköy'de zorunlu iniş yapmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin düşmesi sonucu sonucu şehit olan dört askerden biri olan Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, İzmir'de son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.