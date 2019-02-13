Diyarbakır Lice'de 5 ton 209 kilo esrar ele geçirildi

Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, arazi ve jelikon bidonlar içerisinde bin 220 adet 7,62 milimetre AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 adet Mavzer fişeği, 1 adet iki parça halinde jenaratör, 2 adet bombaatar mühimmatı, 6 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet büyük 2'li pil bloğu, 28 adet küçük pil, 4 adet 12 voltluk akü, 2 adet büyük tüp, 1 adet güneş paneli kontrol düğmesi, çok miktarda mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılmak üzere şekillendirilmiş tencere, 3 adet 100 litrelik mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinde dış kap olarak kullanılan demir su kazanı, 110 metre elektrik kablosu, çok sayıda çadır demiri, giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir" denildi.



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