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Helikopter kazasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Özcan son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2019 18:15

İstanbul Çekmeköy’de gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan Kr. Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kr. Pilot Yüzbaşı Semih Özcan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehidin ailesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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