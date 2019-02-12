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Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2019 17:58

İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar (28), memleketi Niğde’de toprağa verildi. Şehit Yakup Avşar’ın eşi Mürşide Avşar’ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.


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